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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:43 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元转为走高,德国PMI强劲激励

路透伦敦1月24日 - 欧元兑美元周四盘中转为走强,因为甫公布的德国1月采购经理人指数(PMI)显示,1月民间部门活动跃升至一年高位.

欧元兑美元 升至1.3332,当日涨幅为0.1%.数据公布前报1.3300.(完)

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