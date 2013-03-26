《外汇专栏》塞浦路斯相关协议或逐渐推低欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
塞浦路斯救援条款令无保存款蒙受了巨大损失，这是无可回避的事实。该协议甚至不需要塞浦路斯国会通过。
此外，尽管欧元区内部支持资本自由流动，但塞浦路斯可能要依赖资本控制。
这些进展可能给在欧元区其他地区持有大量欧元的投资者敲响警钟，包括央行储备经理。
尽管塞浦路斯被形容为“一次性事件”，但今天的特例往往就是明天的法律先例。
储户们就算以前不知道，现在也知道了，在欧元区银行的存款可能不像他们想象的那么安全。
甚至账户余额在10万欧元以下的储户也知道，他们的存款也未必安全，如果塞浦路斯国会投票赞成起初的协议，他们也会遭受损失。
欧元区决策者解决塞浦路斯危机的方法，以及“更不妥协且更不可预测的危机管理办法给投资者评估风险带来的不确定性，对于欧元区主权评级不利，”穆迪周日称。
如果持有欧元的投资者觉得不安心，欧元将逐步贬值予以反映。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。