《外汇专栏》塞浦路斯相关协议或逐渐推低欧元

塞浦路斯救援条款令无保存款蒙受了巨大损失，这是无可回避的事实。该协议甚至不需要塞浦路斯国会通过。

此外，尽管欧元区内部支持资本自由流动，但塞浦路斯可能要依赖资本控制。

这些进展可能给在欧元区其他地区持有大量欧元的投资者敲响警钟，包括央行储备经理。

尽管塞浦路斯被形容为“一次性事件”，但今天的特例往往就是明天的法律先例。

储户们就算以前不知道，现在也知道了，在欧元区银行的存款可能不像他们想象的那么安全。

甚至账户余额在10万欧元以下的储户也知道，他们的存款也未必安全，如果塞浦路斯国会投票赞成起初的协议，他们也会遭受损失。

欧元区决策者解决塞浦路斯危机的方法，以及“更不妥协且更不可预测的危机管理办法给投资者评估风险带来的不确定性，对于欧元区主权评级不利，”穆迪周日称。