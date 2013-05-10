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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 15:53 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆触及三年高位，兑瑞郎升至三个半月高点

欧元兑日圆 在EBS交易平台涨0.5%至131.94日圆，创2010年月1月以来最高，因日圆兑美元 跌至四年新低。欧元兑瑞郎 亦涨至1.2444。

美元兑瑞郎 升0.7%至0.9561。

澳元兑全线走坚的美元 跌至10个月低点1.0037美元。(完)

(编译/审校 蔡美珍/艾茂林)
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