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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:13 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆触及三年半高位且兑瑞郎大涨，因避险货币买需消退

路透伦敦5月22日 - 欧元兑日圆周三触及三年半高点，兑瑞郎触及四个月高位，因随着欧元区高负债国家的借款成本滑落，投资人对避险货币需求减退。

欧元兑日圆 升至133.14日圆，冲破据称在133水准的期权障碍，触及2010年1月以来最高。今年以来欧元兑日圆已涨16%。

欧元兑瑞郎 也升至1.2546瑞郎，为1月18日以来最高。交易员称，1.2550存在期权障碍。(完) (编译 隋芬; 审校 王兴亚)
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