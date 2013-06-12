版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 15:32 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元升至三个半月高点，因市场预期美联储料维持宽松政策不变

路透伦敦6月12日 - 欧元兑美元周三升至三个半月新高，因市场又预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能维持宽松货币政策不变，投资者削减美元多仓。

欧元兑美元 上涨0.1%至1.33305美元，为2月25日以来最高。交易商称在1.3390没有水准挂有卖单。据称在1.3300水准有选择权到期，可能维持美元接近该水平。

交易商也把欧元的涨势归因于新兴市场投资者解除美元和商品货币多仓、以及欧洲央行执委亚斯穆森的讲话。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐