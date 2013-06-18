欧洲汇市：欧元兑美元升至四个月高位1.3391，预计德国数据好于预期

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透伦敦6月18日 - 欧元兑美元周二升至四个月高位1.3391，因市场参与者预计定于0900GMT公布的德国ZEW经济景气指数将好于预期。
欧元/美元 触及2月20日以来高点，最新报1.3383，涨0.1%。交易商称机构投资者在买进欧元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 艾茂林)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。