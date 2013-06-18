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货币新闻 | 2013年 6月 18日 星期二 16:19 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元升至四个月高位1.3391，预计德国数据好于预期

路透伦敦6月18日 - 欧元兑美元周二升至四个月高位1.3391，因市场参与者预计定于0900GMT公布的德国ZEW经济景气指数将好于预期。

欧元/美元 触及2月20日以来高点，最新报1.3383，涨0.1%。交易商称机构投资者在买进欧元。(完)

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