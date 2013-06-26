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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 17:23 BJT

欧洲金融市场：欧元兑美元跌至三周低位，受欧洲央行总裁言论拖累

路透伦敦6月26日 - 欧元兑美元周三跌至三周低位，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，经济成长面临下行风险，且货币政策仍将保持宽松。

欧元兑美元 跌0.3%至6月3日以来的最低位1.3037美元。

10年期美国公债 较10年期德债 利差走阔至2010年4月以来的最宽阔水平。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 艾茂林)

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