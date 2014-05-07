《外汇专栏》欧元兑美元升势将持续，可能突破1.40

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 杜明霞

路透伦敦5月6日 - 欧元兑美元 仍可能继续上扬，即便欧洲央行管理委员会成员诺亚称强势欧元加重了欧元区通胀偏低的问题。

诺亚4月28日表示，“汇率上升相当于货币政策意想不到的和不必要的紧缩。”

欧元周二触及3月19日来最高位1.3928美元，升势可能延续。同时美元前景开始转暗，让欧元更具魅力。

欧元的强势有部分或许可归因于，欧元区低通胀和投资者普遍对欧元区二线国家经济好转抱有信心这两种情况同时存在。

欧元区4月通胀率仅为0.7%，远低于欧洲央行接近但低于2%的通胀率目标。

在这个背景下，虽然欧元区二线国家公债 名义收益率下滑，但实质回报率仍具吸引力，投资者因预计意大利和西班牙等国经济复苏而买进。

投资者会注意到，周二出炉的数据显示，欧元区企业第二季开局稳健，企业活动升温至近三年最快速度 。而且有外部资金流入欧元区，投资者需要把这些资金换成欧元进行投资。

欧洲央行的可能应对举措--再次降息或者实施资产购买计划--或许反而会增加欧元计值资产的需求，因投资者追逐预期中的经济复苏。

欧元魅力升温的同时，周五公布的美国强劲非农就业数据却未能引发美元持续反弹。交易商留意到美国就业参与率下滑，显示很多人放弃找工作。

美国4月失业率降至五年半低位6.3%，部分原因是约80.6万人退出劳动力大军。劳动参与率降至62.8%，重新跌回去年12月触及的36年低位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会忽视就业参与率下滑问题。美联储3月开会时的最新数据显示就业参与率为63%，当时就有联储官员对此发表评论。

美联储3月18-19日会议记录显示，尽管失业率下滑，但几个决策者将就业参与率处于低位视为美国就业市场持续疲软的迹象。

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由于自那之后就业参与率进一步下滑，上述疑虑可能升温。这意味着美联储将更不急于让市场为联储升息做准备。

交易商的这种预期可能已经打压美元 。

尽管已经处于近七周高位，但欧元兑美元看起来仍可能进一步上扬，最终可能突破1.40。(完)