《外汇专栏》尽管欧洲央行口头打压，欧元兑美元或能持稳

有些买家对之前欧元上涨至非常接近1.40的水准感到愈发不安，ECB表态后欧元下滑，可能会吸引这些买家入场。

亚洲各国央行必须调整本国外汇储备，以确保欧元所占的权重适当。部分亚洲央行此前买进美元，以遏制美元兑本币涨势。

这些央行可能不得不将买进的部分美元换为欧元，以确保外汇储备中各项资产的配比仍保持平衡。

对那些可能进行对冲的欧元区出口商而言，欧元周一的买入价远好于周四德拉吉开始讲话时的水准。

投资者还会注意到，无论欧洲央行作何打算，美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎都不会急于暗示美国利率将很快小幅上升。

“我们的货币政策目标是，继续维持宽松货币政策，只要对就业市场复苏而言是有必要的...”美联储主席叶伦周四称。

美联储的论调似乎并不会支撑美国公债收益率(殖利率)走高，因此不太可能鼓励投资者买进美元。