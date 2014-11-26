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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:41 BJT

欧洲汇市：欧元下跌，此前ECB副总裁称明年第一季可就QE做决定

路透伦敦11月26日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称可以在明年第一季判断是否需要开始购买主权债券后，欧元跌至日低。

欧元兑美元 跌0.15%至1.2454美元，冈斯坦西欧发表讲话前约为1.2467美元。冈斯坦西欧称，购买主权债券、亦即量化宽松将影响通胀预期和欧元汇率。

欧元兑美元今年以来已经下跌逾9%，因投资者消化欧洲央行直接购买债券，以应对增长迟滞和通缩威胁的机率。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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