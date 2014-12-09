《外汇专栏》欧洲央行QE谜团损及欧元，一旦澄清则可能提振欧元

欧洲已公布经济指标--2017/4/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜
路透伦敦12月8日 - 只要欧洲央行(ECB)还对进一步购买资产的计划含混不清，欧元就仍有可能下跌；但若能澄清债券购买计划并严格遵照时间表实施，则有望刺激欧元需求。
这个观点可能看来荒谬，因为量化宽松(QE)政策本应推低欧元。
但心理因素在这里发挥了重要作用。
交易商正努力抢在人们对一系列事件作出集体反应前，推测出人们会有何种反应。
汇市知道欧元区经济正“大幅走软”，正如欧洲央行管委诺沃特尼周一指出的那样。
为了解决经济疲弱问题，欧洲央行可能采取的一个办法就是，在二级市场购买欧元区公债的QE举措。诺沃特尼也承认，QE可以在解决经济疲弱问题上发挥重要作用。
不过该政策受到欧元区出资大国及实力最强的经济体--德国的反对，该国尤其担心此项政策可能会推高通胀，并延迟至关重要的经济改革。
“需要完成更多的工作，而且...我们将不断公布进展，”欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议结束后表示。
由于经济疲弱，加之欧洲央行决策者之间看来存在分歧，欧元很难受到支撑。交易商清楚其他人也将得出同样的结论，因此早已出脱欧元。
**澄清**
不过，如果德拉吉澄清QE计划的时间表，那么这种卖出欧元的直觉或许会减弱。
倘若市场清楚欧洲央行明日将购买欧元区公债，那么债市交易商就会在今日买进，期望在欧洲央行行动后获利。
任何人买进欧元区公债，都需要用欧元支付。部分市场人士可能不得不在汇市买进欧元用于购债。而意识到或许存在这种需求的外汇交易商也可能变成欧元买家，希望抓住这种趋势。
欧洲央行QE计划的清晰度越低，欧元可能越疲弱。一旦交易商自认已经知道欧洲央行将于何时行动，那么欧元可能就会找到买家。
这种分析是否正中欧洲央行的下怀，也许是市场要考虑的另外一个问题。(完) (译文审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p
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