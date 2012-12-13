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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 18:05 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元跌至日低,交易商称有长线投资者的欧元抛盘

路透伦敦12月13日 - EBS数据显示,欧元兑美元 和兑日圆 周四双双跌至盘中低点.交易商表示,在稍早亚洲央行的卖盘过后,又出现长线投资者的欧元抛盘.

欧元兑美元在EBS平台上日内下跌0.1%,触及1.3050美元的日低.欧元兑日圆亦跌至108.72的日低.(完) (编译 丁琦; 审校 蔡美珍)

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