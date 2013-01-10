欧洲汇市: 欧元兑美元和日圆双双触及日高,因西班牙公债标售良好

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透伦敦1月10日 - 欧元兑美元和日圆周四涨至日高,因西班牙公债标售获得良好买需.
欧元兑美元 涨0.2%至1.3094美元高位;欧元兑日圆 涨0.5%至115.43日圆高位,距1月初所及18个月高位115.995更近一步.
交易商指出,欧元兑美元在1.3110美元和1.3115美元处挂有止损买单.(完)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。