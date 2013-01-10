欧洲汇市: 欧元兑美元和日圆双双触及日高,因西班牙公债标售良好

路透伦敦1月10日 - 欧元兑美元和日圆周四涨至日高,因西班牙公债标售获得良好买需.

欧元兑美元 涨0.2%至1.3094美元高位;欧元兑日圆 涨0.5%至115.43日圆高位,距1月初所及18个月高位115.995更近一步.