欧洲汇市: 欧元兑美元走低,兑日圆挫跌1%

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透伦敦1月22日 - 欧元兑美元周二欧洲盘中转为走跌,兑日圆挫跌超过1%,此前德国银行业者传出被要求分拆投行业务的消息,导致欧洲股市受创.
美元兑日圆 也下跌超过1%,扩大跌势探及88.47的日低,此前日本央行的宽松举措令部分期待更为积极作为的人士感到失望.
欧元 下跌0.3%至1.32710美元,兑日圆 跌1.5%至117.47.(完)
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路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。