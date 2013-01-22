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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 17:31 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元走低,兑日圆挫跌1%

路透伦敦1月22日 - 欧元兑美元周二欧洲盘中转为走跌,兑日圆挫跌超过1%,此前德国银行业者传出被要求分拆投行业务的消息,导致欧洲股市受创.

美元兑日圆 也下跌超过1%,扩大跌势探及88.47的日低,此前日本央行的宽松举措令部分期待更为积极作为的人士感到失望.

欧元 下跌0.3%至1.32710美元,兑日圆 跌1.5%至117.47.(完)

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