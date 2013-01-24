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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:22 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元跌至日低,受法国PMI数据影响

路透伦敦1月24日 - 欧元兑美元周四跌至日低,稍早公布的采购经理人数据(PMI)显示,法国1月企业活动萎缩速度较预期为快.

法国1月综合PMI指数降至42.7,低于12月的44.6.

欧元兑美元 跌0.2%至1.3286,低于数据公布前的约1.3329.

美元全面上涨,美元兑加元 触及两个月高点1.0008.加元持续受压,此前加拿大央行宣布维持利率不变,并称不急于升息. (完)

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