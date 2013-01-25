欧洲汇市: 欧元兑美元触及11个月高位,关注德国ifo报告和银行偿还ECB低息贷款消息

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
路透伦敦1月25日 - 欧元兑美元周五触及11个月高位,因投资者预计德国ifo企业景气报告表现强劲,此外银行偿还欧洲央行(ECB)低息贷款的金额也将公布.
欧元兑美元 涨0.4%至1.3432美元,为2012年2月底以来最高.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。