版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 15:34 BJT

亚洲汇市: 欧元/美元升破1.35美元,创2011年12月以来高位

路透新加坡1月30日--- - 欧元兑美元周三触及14个月高点,升破1.3500美元,创2011年12月以来高位.

欧元/美元 在交易平台EBS一度升至1.3508美元,最新报1.3504,较周二纽约尾盘上涨0.1%. 1.3500美元一直被视为重要技术阻力位,分析师指出,若欧元有效升破此处,可能展开更多涨势.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐