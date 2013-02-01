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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 17:23 BJT

欧洲金融市场: 欧元上扬且欧股扩大涨幅,因欧元区数据好于预期

路透伦敦2月1日 - 欧元兑美元 升至14个月高位1.3647美元,欧元兑日圆 升至33个月高位125.965,美元兑瑞郎跌至九个月低位0.9058瑞郎,泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数 小幅扩大涨幅至0.4%,因欧元区制造业数据好于预期促使市场乐观地认为,该区债务危机最糟糕的时候已经过去.(完)

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