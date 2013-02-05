版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 16:52 BJT

欧洲汇市: 欧元/美元削减跌幅至持平,受逢低买盘支撑

路透伦敦2月5日 - 欧元兑美元周二削减跌幅至持平,因为继昨日意大利和西班牙政治忧虑拖累汇价下跌后,投资者逢低买回欧元.

欧元兑美元 持平于1.3513美元,削减上个交易日的跌幅,并升穿首道阻力位且亦为200小时移动均线切入位的1.3505美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐