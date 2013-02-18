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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 17:50 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元日内转升,交易员称有亚洲央行买需介入

路透伦敦2月18日 - 欧元兑美元周一扳回跌幅转为上涨,交易员称有一家亚洲央行的买需介入,另外欧元兑日圆有一笔大型买单,全线拉高欧元.

欧元兑美元 升至1.3375美元,日内涨0.1%,0920GMT时在1.3335.

除了欧元兑美元转升,欧元兑日圆 亦扩大涨幅,交易员称,欧元突破了止损买单所在的125.70日圆.(完)

(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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