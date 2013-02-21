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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 12:56 BJT

亚洲汇市: 欧元/美元续跌,触及六周低位

路透新加坡2月21日 - 欧元/美元周四在电子交易平台(EBS)触及1.32565下方的六周低点,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录显示,一些委员认为联储可能不得不在看到就业增长前就放缓或停止购买债券.(完)
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