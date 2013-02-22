欧洲汇市: 欧元/美元缩减涨幅,此前欧盟执委会预测欧元区经济今年萎缩

路透伦敦2月22日 - 欧元兑美元周五削减涨幅,此前欧盟执委会发布预测称,欧元区经济2013年将再次萎缩.

欧元兑美元 从执委会发布预测前的1.3220跌至1.3200.欧元已从好于预期的德国Ifo数据公布后所及日高1.3246回落.(完)