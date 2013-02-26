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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 12:29 BJT

东京汇市: 欧元兑美元跌至近七周低位,因意大利选举结果引发不确定性

路透东京2月26日 - 欧元兑美元周二在亚洲盘中跌至近七周低位,此前意大利选举出现政治不确定性,令欧债危机忧虑重燃.

欧元兑美元 跌至1.3042美元,为1月10日以来最低.

意大利内政部周二将近完成开票统计之后表示,意大利中左翼联盟将赢得众议院多数席位,但参议院选举结果无任何党派取得主导. (完) (编译 石冠兰; 审校 蔡美珍)
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