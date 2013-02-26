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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 18:14 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元升至盘中高位,投资者在大跌后重新入场

路透伦敦2月26日 - 欧元兑美元周二触及盘中高位,因部分投资者和投机客在欧元大跌至七周低位后再度买回.稍早时欧元因意大利政治僵局所引发的忧虑而下挫.

欧元/美元 触及1.3119美元的盘中高点,日内上涨0.4%.交易员称一美国投资银行是欧元主力买家,并称停损单在1.3120美元上方.该位置接近100日移动均线1.3123美元.(完)

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