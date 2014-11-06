《外汇专栏》欧洲央行内部意见不合，为欧元下跌吹响号角

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫
路透伦敦11月5日 - 认为欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的管理方式惹怒了央行委员的观点，是欧元兑美元 应会下滑的又一个原因。
欧洲央行让公众看到内部分歧的时候较少。当欧元区面临诸多经济挑战时，存在分歧这一事实本身就会削弱对欧元的信心。
一名经常参加欧洲央行月度政策会议的消息人士对路透称，德拉吉“面前摆着三部手机，时不时发短信，或出去接打电话。”
说到政策问题，消息人士称至少七名，最多可能有10名央行委员反对在通胀率进一步低于央行目标时实施美国式的量化宽松。欧洲央行的通胀目标为略低于2%。
据称，德拉吉需要与各成员国央行总裁进行更多讨论，并更加努力就量化宽松达成共识。简而言之，德拉吉需要打电话，但可能不该在在管委会会议上打。
至于欧元，在欧洲央行气氛仍然不和谐时，还是适合报以大拇指向下的表情符号。(完) (译文审校 徐文焰)
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,875 4,482 -2,153 -760 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,188,272口) 618,756 206,934 727,305 738,168 1171793 2084229 2106032 104,043 82,240 较4月18日变动(未平仓合约：增加26,838口) -19,094 12,967 28,020 9,844 -1,781 18,770 39,206 8,068 -12,368 各类