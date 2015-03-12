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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 10:38 BJT

亚洲汇市：欧元兑美元跌至12年新低1.0508

路透东京3月12日 - 欧元兑美元 周四跌至12年新低，自欧洲央行本周伊始启动量化宽松举措以来，欧元一直承压。

欧元兑美元下跌0.3%至1.0515，稍早触及2003年3月来最低1.0508。(完)
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