欧洲金融市场: Ifo数据公布后欧元美元创11个月新高,德债下跌

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
路透伦敦1月25日 - 欧元兑美元 周五欧洲盘中触及11个月新高,德债期货下跌,此前公布的德国Ifo数据强于预期,令市场对这个欧元区最大经济体的乐观情绪升温.
欧元兑美元在电子交易平台EBS升至1.3434,为2月底以来最高,数据公布前报1.3424.
德债期货 在数据公布后跌至盘中低位,扭转最初的升势,最新报143.10,日内下跌10个跳动点.
欧洲股市 几无变动,此前已在德国DAX指数的引领下走高.(完) (编译 丁琦; 审校 张明钧)
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。