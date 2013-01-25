欧洲金融市场: Ifo数据公布后欧元美元创11个月新高,德债下跌

路透伦敦1月25日 - 欧元兑美元 周五欧洲盘中触及11个月新高,德债期货下跌,此前公布的德国Ifo数据强于预期,令市场对这个欧元区最大经济体的乐观情绪升温.

欧元兑美元在电子交易平台EBS升至1.3434,为2月底以来最高,数据公布前报1.3424.

德债期货 在数据公布后跌至盘中低位,扭转最初的升势,最新报143.10,日内下跌10个跳动点.