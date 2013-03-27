欧洲汇市：欧元兑美元跌至四个月低点，因对冲基金抛售

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透伦敦3月27日 - 欧元兑美元周三跌至四个月低点，因对冲基金卖出，它们益发担忧欧元区未来的纾困案将令私人投资者遭遇严重损失。塞浦路斯救援计划让这种忧虑大大加深。
欧元/美元 跌破期权障碍位1.2825，触及四个月低点1.28175，日内下滑0.3%。交易商称，据闻在1.2800有亚洲账户的买盘。
年内迄今，欧元兑美元已经跌去近3%，因欧元区债务危机再度引燃投资者的关注和担心。（完）
(编译 高琦; 审校 隋芬)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。