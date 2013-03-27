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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 16:10 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至四个月低点，因对冲基金抛售

路透伦敦3月27日 - 欧元兑美元周三跌至四个月低点，因对冲基金卖出，它们益发担忧欧元区未来的纾困案将令私人投资者遭遇严重损失。塞浦路斯救援计划让这种忧虑大大加深。

欧元/美元 跌破期权障碍位1.2825，触及四个月低点1.28175，日内下滑0.3%。交易商称，据闻在1.2800有亚洲账户的买盘。

年内迄今，欧元兑美元已经跌去近3%，因欧元区债务危机再度引燃投资者的关注和担心。（完）

(编译 高琦; 审校 隋芬)

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