路透调查: 欧元料持稳,兑美元几无上涨空间

* 欧元未来数月料保持稳定--调查

* 但疲弱的经济将限制欧元兑美元的上升空间

路透伦敦1月4日 - 路透调查显示,欧元兑美元未来数月可能保持盘整态势,欧元区经济疲弱将阻止其大涨.

欧元/美元 周五跌至三周低点1.3006,因美联储会议记录显示决策者越发担忧进一步推出刺激政策的影响.

预估中值显示,本周访问的分析师预计,欧元/美元一个月后将守在1.31美元左右,三个月后在1.30美元,一年后料微跌至1.27美元左右.

上述预估比12月调查结果高出几美分.欧元/美元在12月19日触及八个半月高点.

总体来看,这次调查显示欧元兑美元未来一年内将处于消耗战.

"欧盟决策者做出了保护和支持欧元的有力承诺.这将限制欧元的跌势,"AIB的首席分析师Oliver Mangan在其2013年展望报告中表示.

"但由于欧元区经济非常低迷,预计今年区内生产总值(GDP)下滑,所以欧元也不可能大涨."

尽管如此,Mangan指出,欧元区在对抗主权债务危机方面取得进展,预示欧元上升的可能性要大于下跌,欧元/美元可能交投于1.28-1.38美元.

欧元/英镑 未来一年不会远离目前水准.预计12个月后交投于0.796英镑,周五报0.812英镑.

尽管投资者为了躲避欧债危机而把资金投向英国,但31名分析师中有24名表示,他们不认为英镑是安全货币.(完)