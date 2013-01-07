路透调查: 欧元料持稳,兑美元几无上涨空间

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 欧元未来数月料保持稳定--调查
* 但疲弱的经济将限制欧元兑美元的上升空间
路透伦敦1月4日 - 路透调查显示,欧元兑美元未来数月可能保持盘整态势,欧元区经济疲弱将阻止其大涨.
欧元/美元 周五跌至三周低点1.3006,因美联储会议记录显示决策者越发担忧进一步推出刺激政策的影响.
预估中值显示,本周访问的分析师预计,欧元/美元一个月后将守在1.31美元左右,三个月后在1.30美元,一年后料微跌至1.27美元左右.
上述预估比12月调查结果高出几美分.欧元/美元在12月19日触及八个半月高点.
总体来看,这次调查显示欧元兑美元未来一年内将处于消耗战.
"欧盟决策者做出了保护和支持欧元的有力承诺.这将限制欧元的跌势,"AIB的首席分析师Oliver Mangan在其2013年展望报告中表示.
"但由于欧元区经济非常低迷,预计今年区内生产总值(GDP)下滑,所以欧元也不可能大涨."
尽管如此,Mangan指出,欧元区在对抗主权债务危机方面取得进展,预示欧元上升的可能性要大于下跌,欧元/美元可能交投于1.28-1.38美元.
欧元/英镑 未来一年不会远离目前水准.预计12个月后交投于0.796英镑,周五报0.812英镑.
尽管投资者为了躲避欧债危机而把资金投向英国,但31名分析师中有24名表示,他们不认为英镑是安全货币.(完)
(编译 张涛; 审校 隋芬)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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