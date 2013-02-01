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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 17:39 BJT

欧洲汇市: 欧元/英镑触及近14个月高位,受益于欧元区数据强于预期

路透伦敦2月1日 - 欧元/英镑 升至近14个月高位0.8612英镑,因欧元区制造业数据强于预期,暗示欧债危机最糟糕的时候已然过去.(完)

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