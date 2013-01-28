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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 19:09 BJT

欧洲汇市: 欧元续涨,兑澳元触及八个月高点

路透伦敦1月28日 - 欧元兑澳元周一升至八个月高点,投资人对欧元区复苏日益乐观,资金流入欧元.

欧元兑澳元 上涨0.3%至1.2950澳元,为5月底以来最高,欧元兑英镑 亦上扬.

澳元兑欧元跌势,带动澳元兑美元下跌.澳元兑美元 跌0.35%至1.0388美元,为三周来最低.(完)

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