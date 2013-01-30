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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 15:50 BJT

欧洲汇市: 欧元/日圆升至21个月高位,受助于欧元区忧虑缓解

路透伦敦1月30日 - 欧元兑日圆周三升至21个月高位;市场对欧元区的担忧缓解,而且投资者重燃对该地区资产的买兴,提振欧元走势.

欧元兑日圆 升0.4%至122.95日圆,略上方在123日圆据传有选择权障碍.

稍早,欧元兑美元 一度升至14个月高位1.3516美元,短期阻力位在200周移动均线切入位1.3526美元附近.

交易商指称在1.3525美元处有选择权障碍.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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