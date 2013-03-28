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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:37 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆降至一个月低点，受欧元区资本流出担忧拖累

路透伦敦3月28日 - 欧元兑日圆周四降至一个月低点119.89日圆，因关于欧元区资本流出的担忧拖累欧元。

欧元兑日圆 日内下跌0.8%至119.745，为2月27日来最低。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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