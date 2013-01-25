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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 16:16 BJT

欧洲汇市: 欧元兑日圆触及21个月高位,关注银行偿还ECB低息贷款消息

路透伦敦1月25日 - 欧元兑日圆周五涨至21个月高位,之后银行偿还欧洲央行(ECB)低息贷款的金额将予公布.

欧元兑日圆 上涨0.5%至121.48日圆,为2011年4月以来最高.(完)

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