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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:04 BJT

欧洲汇市: 日圆兑欧元及美元各上扬1%左右

路透伦敦2月8日 - 欧元兑日圆周五下跌1%,低见124.19,交易员指称,有来自亚洲投资人的卖盘.

据称美国投资人抛售美元/日圆,打压美元/日圆 下跌近1%,至盘中低点92.715.(完)
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