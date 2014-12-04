《外汇专栏》英国竞选热潮可能会把英镑烧晕

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 许娜
路透伦敦12月3日 - 英镑可能在2015年初遭受重挫，因为交易商关注5月全国大选带来的政治风险。
周三公布半年度预算更新报告时，英国政府可能会选择对经济形势轻描淡写，以说服选民相信经济振兴工作只是完成了一半。 如果经济还未达到完全复苏，那么假设利率不会很快上调，似乎就很合理。
这将巩固美联储升息时间最终将早于英国央行的观点，从而可能拖累英镑兑美元。2014年的大部分时间里，交易商的看法却正好相反。
任何质疑竞选活动已经拉开序幕的人都应注意到，财政大臣欧思邦周日宣布医疗保健支出每年将增加20亿英镑，而且有传言称英国可能允许北爱尔兰自行设定公司税率。
第一个措施有助于削弱反对党--工党。第二个举措则可能促使北爱尔兰议员支持欧思邦所在的保守党，如果大选结果像外界普遍预期的那样胶着。
保守党和工党的选票都被反欧盟的英国独立党抢走了一些。同时，民调显示，自由民主党的支持率下滑。
那么，问题来了，苏格兰民族党(SNP)的表现如何，它的表现又会对工党产生什么影响？从历史上看，工党在苏格兰的影响力很大。
国际投资者可能很容易被英国政治的细枝末节弄迷糊，不过结论却很简单。
英镑看来易受冲击。(完) (译文审校 李春喜)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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