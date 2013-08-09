《外汇专栏》英镑兑美元能否延续近来升势，关键在于美联储

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦8月8日 - 由于英国央行新引入了货币政策的“前瞻性指引”作法，英镑兑美元的升势可能还有一定空间，但美元的利好因素或限制英镑涨幅。

英国央行周三表示，计划在失业率降至7%之前维持利率处于纪录低位，并称这需要三年之久。不过投资者却将预期的升息时间提前，英镑兑美元升至6月19日以来最高。

那当然也好。不过单凭英镑无法决定英镑兑美元的走势。

美元方面，美联储视经济数据而定很有可能于今年稍晚开始缩减大规模购债刺激举措，最早可能在9月。这应当利好美元。

本周已有两位美联储官员--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美联储9月缩减购债是有可能的。

周二，立场通常属于最温和阵营的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也表示不排除9月缩减的可能性。

尽管美联储主席贝南克不会参加8月底举行的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度会议，但交易员仍将关注美联储货币政策意图的相关线索。

他们可能得出这样的结论：美联储将在9月缩减购债，即便英国央行已承诺将维持低息数年时间在前，这样一来英镑的强势可能将丧失殆尽。