《外汇专栏》英镑兑美元能否延续近来升势，关键在于美联储

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦8月8日 - 由于英国央行新引入了货币政策的“前瞻性指引”作法，英镑兑美元的升势可能还有一定空间，但美元的利好因素或限制英镑涨幅。
英国央行周三表示，计划在失业率降至7%之前维持利率处于纪录低位，并称这需要三年之久。不过投资者却将预期的升息时间提前，英镑兑美元升至6月19日以来最高。
那当然也好。不过单凭英镑无法决定英镑兑美元的走势。
美元方面，美联储视经济数据而定很有可能于今年稍晚开始缩减大规模购债刺激举措，最早可能在9月。这应当利好美元。
本周已有两位美联储官员--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美联储9月缩减购债是有可能的。
周二，立场通常属于最温和阵营的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也表示不排除9月缩减的可能性。
尽管美联储主席贝南克不会参加8月底举行的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年度会议，但交易员仍将关注美联储货币政策意图的相关线索。
他们可能得出这样的结论：美联储将在9月缩减购债，即便英国央行已承诺将维持低息数年时间在前，这样一来英镑的强势可能将丧失殆尽。
在英国央行声明后，英镑短期内可能继续攀升，甚至可能上探55周移动均线切入位1.5643，但许多交易员可能因预期美联储将在9月采取行动而倾向于逢高卖出。(完) (译文审校 艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。