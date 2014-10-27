《外汇专栏》税收问题及大选不确定性，令英镑承压

英国国家统计局称，9月政府借款较上年同期增长15.3%，至118亿英镑。

4月开始的财年前六个月，扣除国有银行的公共部门净借款为580亿英镑，较2013年同期增长10.3%。

尽管2013年中以来英国经济复苏比预期强劲，但尚未带动税收收入增长。

薪资增长迟缓，以及政府为降低低收入者税负而上调所得税起征点，限制了所得税收增加。

9月抵押贷款批准数量降至去年7月以来最低，意味着房屋交易量可能下降，令印花税收入随之下降。而由于油价下跌，开采费用昂贵的北海石油相关税收可能也将下降。

**明年5月选举**

不管2015年5月哪个党派上台，都和当前的执政联盟一样，需要解决预算赤字问题。投资者面临的问题是，下一届政府的组成完全不能确定。

执政联盟最大党派--中右翼保守党担心其支持率将落后于越来越得民心的英国独立党(UKIP)。独立党希望英国离开欧盟。

这似乎可能对左翼反对党工党有利。但由于该党偏向苏格兰民族党，在苏格兰的选票可能受损。

总之，难以预测2015年谁能上台，更不用说新政府会怎样解决改善政府财政平衡的问题。