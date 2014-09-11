《外汇专栏》苏格兰独立公投临近，出脱英镑兑挪威克朗正当时？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜

路透伦敦9月10日 - 对于那些希望为苏格兰人投票支持独立的可能性提前布仓的交易商而言，抛售英镑兑挪威克朗 或许正合他们的心意。

由于民调显示苏格兰独立的支持率升高，英镑最近几天骤跌，考虑到跌势如此之猛，交易商可能预计，如果苏格兰真的选择脱离英国，英镑料将条件反射式地下跌。

苏格兰是否应独立的民调图表：here

相比之下，9月3日的路透调查显示，未来一年挪威克朗兑欧元预计将延续近期涨势 。若真如此，在苏格兰独立公投事件中，挪威克朗兑英镑为什么不会走高呢？

虽然挪威央行6月19日确实表示可能在今年稍晚降息，但自此之后挪威经济表现一直好于预期，因此分析师认为降息机率明显降低。

第二季挪威经济增长好于所有预期，尽管关键的石油领域投资持平。

在制造业快速扩张及消费稳健增长的情况下，挪威第二季扣除近海油气部门的经济增长1.2%，增幅高于上季的0.5%，且远高于分析师预期的0.6%，亦远远好于欧元区整体经济表现--欧元区第二季GDP持平上季。