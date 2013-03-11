纽约汇市：美元涨跌互现，美元/日圆受美联储政策预期推动持于近期高位附近

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
* 美元兑日元持于三年半高位附近
* 美国就业岗位增长引发市场预期美联储可能提前结束QE
* 中国数据使投资者保持谨慎
* 日圆料走软，因预期日本央行将大幅度放宽政策
路透纽约3月11日 - 美元兑日圆周一攀上扬，持于上一交易日触及的三年半高位附近，当日，强劲的美国就业数据引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前撤走超宽松货币政策。
但美元兑欧元走软，因投资者在上周五美元触及三个月高位后锁定获利。当日，美国就业数据扶助提振美元/欧元。
由于美国就业市场表现对美联储政策走向而言至关重要，上周的就业数据引发市场臆测美联储可能收缩刺激举措规模。
不过，部分策略师表示，市场对就业数据的反应可能有些过度，部分策略师指出，该数据将不足以促使美联储重新考虑第三轮量化宽松(QE3)政策的规模。
“相反，美联储可能将2月就业数据视为政策向正确方又迈进了一步，但不足以促使美联储重新考虑QE3的规模，”DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。
“目前来看，美联储将继续执行每月购买850亿美元资产的计划，”他说。
美联储购债计划对美元不利，因其等同于印钞，稀释了美元的价值。如果美联储继续执行该计划，但缩小每月购买的规模，这将会提振美元。
美元指数 尾盘回落0.1%，报82.618，低于上周五触及的七个月高位82.924。
在1月底举行的政策会议上，美联储保持每月购买850亿美元资产的计划规模不变，且重申将在就业前景“大幅改善”前继续购买证券承诺。
美元兑日圆 最新上扬0.3%，报96.34日圆，距离上周五触及的2009年8月12日以来最高96.54日圆不远。
欧元兑美元 上扬0.2%，报1.3034美元，高于上周五触及的三个月低位1.2955美元。交易商称，在跌至1.2950美元附近，买盘可能浮现，该水准可能成为短期支撑位。
周五公布的数据数显示，最近一周，投机客增加美元看涨押注，至逾七个月来最高。
中国公布的经济数据使投资者保持谨慎，但未能撼动对风险较高资产的需求，美国股市上扬。
中国国家统计局周六公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长9.9%，为2012年10月以来最慢增速。2月居民消费价格指数增幅超过预期。
近期，美元走势与股市一致，这一趋势使美元表现更像是成长型货币，而非避险资产。
美国股市周一上扬，逼近五年半高位，受助于对美国经济的乐观情绪和美联储的宽松货币政策。
**市场关注各国央行的政策**
尽管美联储的下一步政策举措可能是收缩刺激举措规模，但其他主要央行可能会进一步放宽政策。
“很难根据数据做出准确的预测，周五美元表现看似有些过度，”Lloyds的分析师表示。
“因此，尽管我们不会大举抛售美元，但我们预计，美元强势将在目前的水平进行修正，美元指数可能很难突破83的水准。”
市场认为，在新任总裁的领导下，日本央行将进一步放宽政策。预计黑田东彦本月将被任命为下任日本央行总裁。
另外，分析师表示，欧元兑美元可能走软，因对欧元区二线国家的忧虑以及对意大利的政治不安与日俱增。
惠誉上周五调降意大利评等，因政治不确定性、深度衰退和债务攀升。这使意大利面临的问题增加。
意大利评级遭调降也冲击欧元区公债市场，投资者担忧此举对周三多至72.5亿欧元新债标售所产生的影响。
10年期意大利/德国公债收益率差 扩阔，意大利公债违约保险成本也攀升。(完)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度