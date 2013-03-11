更新版-纽约汇市：美元涨跌互现，美元/日圆受美联储政策预期推动持于近期高位附近

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3043 1.3004 +0.30 -1.14 1.3194 美元/日圆 96.26 96.02 +0.25 +10.98 86.74 欧元/日圆 125.60 124.83 +0.62 +9.74 114.45 美元/瑞郎 0.9471 0.9509 -0.40 +3.45 0.9155 英镑/美元 1.4912 1.4915 -0.02 -8.24 1.6251 美元/加元 1.0257 1.0283 -0.25 +3.39 0.9921 澳元/美元 1.0280 1.0230 +0.49 -1.09 1.0393 欧元/瑞郎 1.2354 1.2370 -0.13 +2.31 1.2075 欧元/英镑 0.8745 0.8712 +0.38 +7.78 0.8114 新西兰元/美 0.8280 0.8217 +0.77 -0.04 0.8283 元 美元/挪威克 5.7182 5.7219 -0.06 +2.79 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4614 7.4445 +0.23 +1.65 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.3869 6.4016 -0.23 -1.72 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3313 8.3247 +0.08 -2.87 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度