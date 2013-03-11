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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:36 BJT

更新版-纽约汇市：美元涨跌互现，美元/日圆受美联储政策预期推动持于近期高位附近

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3043    1.3004     +0.30     -1.14    1.3194
 美元/日圆                      96.26     96.02     +0.25    +10.98     86.74
 欧元/日圆                     125.60    124.83     +0.62     +9.74    114.45
 美元/瑞郎                     0.9471    0.9509     -0.40     +3.45    0.9155
 英镑/美元                     1.4912    1.4915     -0.02     -8.24    1.6251
 美元/加元                     1.0257    1.0283     -0.25     +3.39    0.9921
 澳元/美元                     1.0280    1.0230     +0.49     -1.09    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2354    1.2370     -0.13     +2.31    1.2075
 欧元/英镑                     0.8745    0.8712     +0.38     +7.78    0.8114
 新西兰元/美                   0.8280    0.8217     +0.77     -0.04    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7182    5.7219     -0.06     +2.79    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4614    7.4445     +0.23     +1.65    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3869    6.4016     -0.23     -1.72    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.3313    8.3247     +0.08     -2.87    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完) 
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 于春红)

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