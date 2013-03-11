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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 07:39 BJT

东京汇市：日圆再度承压，兑美元及澳元创数年低位

路透3月12日 -

欧元兑美元 报1.3033美元，扳回周五约一半的跌幅。欧元周五从1.3135美元跌至1.2955美元。美元指数 从七个月高位82.924处回落至82.658。

美元周五曾大幅飙升，因备受关注的非农就业报告显示，美国新增就业岗位数量超过预期，失业率跌至四年低点。

下一个将公布的数据是2月日本批发(趸售)物价，随后是澳洲企业信心指数以及印度消费者物价。

此前报告显示，1月澳洲企业信心回升。

“要打压对澳洲央行降息的预期并支持澳元兑主要货币的汇率，还需要一个利好的数据，”法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik说。(完)

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