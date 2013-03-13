更新版-纽约汇市：美元普涨，受助于乐观的美国数据

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2960 1.3032 -0.55 -1.77 1.3194 美元/日圆 96.09 96.06 +0.03 +10.78 86.74 欧元/日圆 124.56 125.21 -0.52 +8.83 114.45 美元/瑞郎 0.9521 0.9468 +0.56 +4.00 0.9155 英镑/美元 1.4920 1.4902 +0.12 -8.19 1.6251 美元/加元 1.0274 1.0256 +0.18 +3.56 0.9921 澳元/美元 1.0296 1.0319 -0.22 -0.93 1.0393 欧元/瑞郎 1.2341 1.2342 -0.01 +2.20 1.2075 欧元/英镑 0.8683 0.8744 -0.70 +7.01 0.8114 新西兰元/美 0.8183 0.8269 -1.04 -1.21 0.8283 元 美元/挪威克 5.7380 5.7083 +0.52 +3.15 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4380 7.4390 -0.01 +1.33 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4256 6.3559 +1.10 -1.12 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3285 8.2826 +0.55 -2.91 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS
路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。