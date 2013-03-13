版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 14日 星期四 06:31 BJT

更新版-纽约汇市：美元普涨，受助于乐观的美国数据

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2960    1.3032     -0.55     -1.77    1.3194
 美元/日圆                      96.09     96.06     +0.03    +10.78     86.74
 欧元/日圆                     124.56    125.21     -0.52     +8.83    114.45
 美元/瑞郎                     0.9521    0.9468     +0.56     +4.00    0.9155
 英镑/美元                     1.4920    1.4902     +0.12     -8.19    1.6251
 美元/加元                     1.0274    1.0256     +0.18     +3.56    0.9921
 澳元/美元                     1.0296    1.0319     -0.22     -0.93    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2341    1.2342     -0.01     +2.20    1.2075
 欧元/英镑                     0.8683    0.8744     -0.70     +7.01    0.8114
 新西兰元/美                   0.8183    0.8269     -1.04     -1.21    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7380    5.7083     +0.52     +3.15    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4380    7.4390     -0.01     +1.33    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4256    6.3559     +1.10     -1.12    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.3285    8.2826     +0.55     -2.91    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐