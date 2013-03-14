纽约汇市：美元指数从七个月高位回落，但分析师仍看好美元后市前景

* 美元指数从七个月高位回落，但人气仍正面

* 强劲的美国经济数据同欧元区疲弱数据形成对比

* 投资人关注欧盟峰会

* 货币政策决定公布后，瑞郎和挪威克朗下滑

路透纽约3月14日 - 美元兑一篮子货币周四从七个月高位回落，因投资人选择在近期快速大涨后稍事喘息，尽管美国公布的经济数据仍显示经济复苏的力道。

尽管美元兑欧元从三个月高位回软，但分析师表示，美元前景仍亮丽，因预期美国经济表现将继续强于其他主要经济体。

美国公布上周初请失业金人数连跌第三周，为就业市场复苏加快的最新迹象。

过去一周美国公布的其他报告都显示美国就业市场和消费者支出改善。美国就业市场的状况对美联储政策决定至关重要。如果就业市场继续显示力道，美联储可能会重新考虑购债计划，即量化宽松政策。

美联储购债等同于印钞，会稀释美元价值。

同时，欧元区公布的低迷经济数据会令欧洲央行维持对通胀温和的立场。欧洲央行预计将可能在未来几个月都维持宽松货币政策，甚至可能降息。

同美国经济成长前景积极形成对比的是，欧元区公布去年第四季就业下滑0.3%，令投资人对欧元区经济前景的担忧加重。周三公布的数据显示，欧元区1月制造业产出降幅大于预期。

欧元兑美元 纽约尾盘报1.3004美元，升0.3%，盘中触及12月10日来最低的1.2910美元。支撑位料在1.2876美元附近，这是欧元自7月至2月升势的50%回档位。

法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Sebastien Galy表示，外汇市场目前受到三个题材的影响：美国经济复苏、货币政策预期的差异以及仍未结束的欧债危机。

“这些题材指向同一个方向：美元走强。”他表示。

美元指数 跌0.4%，报82.578，根据路透数据，稍早高见83.166，为8月3日来最高。

“美元走强现在不是看风险意愿，美国经济表现出众以及对美联储退出政策可能为时不远预示美元不再是利差交易中的融资货币。下半年对美联储退出政策的争论将愈演愈烈。”Galy称。

“暂时而言，我们担心另一波欧元区冲击波将影响欧元，政治运行不畅以及改革延误将再度浮出水面。”他表示。

意大利政局不明朗以及塞浦路斯可能求援都会令欧元承压。

投资人也在关注欧盟峰会，此次峰会将讨论预算政策。有迹象显示可能给法国、西班牙和葡萄牙更多时间来达到减赤目标，只要他们仍维持削减债务的趋势。

**美元兑日圆持稳**

美元兑日圆 尾盘报96.08日圆，当日持平，但对日本央行积极放宽政策的预期预计将支撑美元，许多交易所预计美元将再度上探周二触及的三年半高位96.71日圆。

欧元兑日圆 升0.3%，报124.98日圆，仍离上月触及的34个月高位约127.70日圆有些距离。

美元兑瑞郎 和挪威克朗 升至六个月高位，之前两国央行分别宣布了货币政策决定，压制了两国货币。

OANDA首席汇市策略师Dean Popplewell表示，“瑞郎现在难以捉摸，很少有投资人愿意碰它。”(完)