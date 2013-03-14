东京汇市：美元指数涨势暂歇，英镑与澳元扬升

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
但澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)警告称，就业报告可能夸大了就业市场力道，他并指出这个结果可能部分归因于统计偏差。
周五亚洲没有什么重要数据，焦点因而转向欧美通胀数据。
日本参议院将就政府提名的下一任日本央行总裁和副总裁举行投票。这三个提名周四均在众议院获得通过，料也将得到参议院批准。
提名人在上任前须获得国会批准。现任央行领导人将于3月19日卸任。
新的央行领导人料将积极放宽政策，来刺激日本经济，并彻底解决通缩问题。(完)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
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