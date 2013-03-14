东京汇市：美元指数涨势暂歇，英镑与澳元扬升

但澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)警告称，就业报告可能夸大了就业市场力道，他并指出这个结果可能部分归因于统计偏差。

周五亚洲没有什么重要数据，焦点因而转向欧美通胀数据。

日本参议院将就政府提名的下一任日本央行总裁和副总裁举行投票。这三个提名周四均在众议院获得通过，料也将得到参议院批准。

提名人在上任前须获得国会批准。现任央行领导人将于3月19日卸任。

新的央行领导人料将积极放宽政策，来刺激日本经济，并彻底解决通缩问题。(完)

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