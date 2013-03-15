纽约汇市：美元遭获利了结下跌，下周美联储将召开会议

* 数据打压经济成长乐观情绪后，美元下跌

* 美国消费者信心下降，通胀仍不构成忧虑

* 投机客的美元多头部位触及八个月高位

* 对意大利情势的担忧可能打压欧元

路透纽约3月15日 - 美元指数周五从近期触及的七个月高位回落，美国通胀数据为美联储在可预见的未来持续购债保留可能性后，投资者选择对美元进行获利了结。

美元兑欧元在六周内首次按周下跌，昨天曾触及三个月高位，在下周美联储召开政策会议前，投资者转持谨慎态度，并削减美元多头部位。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，最近一周外汇投机客将美元多头部位持仓量提高至八个月最高水准。

“美国一连串鼓舞人心的经济数据应使美元保持上涨势头，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称。

“欧元仍维持偏空走势，因人们认为美国经济复苏远快于陷于经济衰退的欧元区，”他称。

2月美国制造业产出回升，这是美国经济力道的最新信号，尽管美国政府采取撙节措施，但经济仍表现出明显的强势动能。

尽管其他数据显示汽油价格上涨带动美国2月消费者物价指数(CPI)上扬，并损及3月初消费者信心，但这对经济的影响可能是有限且短暂的。

汽油价格在2月CPI涨幅中约占四分之三的比重，这为美联储推进购债举措保留了可能性。

美联储的购债行动相当于印钞，从而将稀释美元价值。

“看上去仍有继续推进第三轮量化宽松政策的空间，”Tempus Consulting外汇交易商Andrew Dilz称。

美元指数 跌0.5%至82.219。周四曾升至8月初以来的最高位83.166。

美联储下周将召开会议，料将维持每月购买850亿美元抵押支持证券和公债的行动，以鼓励投资并提振经济复苏。购债旨在压低长期利率，并损及美元的收益吸引力。

近期美元因关于美国经济的良好消息而受益，因对美国经济成长将优于其他主要经济体的预期吸引外资流入美国资产。

“我们仍然相信，美国经济相对于其他主要经济体的表现将在中期内提振美元，尤其是兑日圆和英镑等货币，这些国家的央行料将采取更加宽松的政策立场，”巴克莱资本周五在报告中称。

在英央行总裁金恩表示英镑跌势已够多后，英镑上涨，不过交易商预计英镑涨势不会持久，因受累于英国经济表现和市场押注英央行将采取更多货币宽松政策。

**欧元上涨，但易遭打压**

欧元上涨，因欧盟领导人正寻求短期举措提振欧元区经济。

欧元兑美元 涨0.4%至1.3054美元，根据路透数据日高为1.3107美元，从周四触及的三个月低点1.2910美元反弹。

丹麦丹斯克银行外汇研究主管Arne Lohmann Rasmussen称，未来几周欧元可能将进一步向1.32美元反弹。该银行预计未来三到六个月欧元将升至1.35美元，但这将是欧元的峰值。

对意大利情势的忧虑可能打压欧元，因意大利国会在上月大选后首次召开会议。

与此同时日本国会周五批准首相安倍晋三提名的黑田东彦出任日本央行总裁，还批准岩田规久男和中曾宏担任央行副总裁，为安倍大力实施货币宽松政策扫清了障碍。

黑田东彦承诺“迅速行动”，并尽其所能实现日本央行新的通胀目标，这番承诺令许多投资者猜测其可能在4月3-4日例行会议之前就召开特别会议。

美元兑日圆 尾盘报95.38日圆，当日跌0.7%，今年以来日圆下跌约10%后，日圆因空头回补而受益。根据路透数据，美元兑日圆稍早跌至一周低位95.06日圆。(完)

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