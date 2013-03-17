东京汇市：欧元下跌，受塞浦路斯意外消息影响

消息人士称，塞浦路斯在与贷款机构讨论调整征税税率的可能性，拟对10万欧元以下的存款征税3.0%，对10万欧元以上存款征税12.5%。

“塞浦路斯的消息可能明显对欧元产生一些负面影响，因担心欧元区二线国家资本外逃，但若处理得当，应不会引发银行挤兑现象蔓延，”澳新银行资深策略师Brian Martin表示。

“我们不认为这会导致欧元区持续出现银行挤兑现象，因塞浦路斯是一个特例。”

目前他建议卖出欧元兑瑞郎、日圆和英镑，并出售欧盟二线国家债券。

他指出，二线国家债券利差扩大将是塞浦路斯协议导致恐慌蔓延的一个先期迹象。(完)

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