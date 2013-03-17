东京汇市：欧元下跌，受塞浦路斯意外消息影响

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
消息人士称，塞浦路斯在与贷款机构讨论调整征税税率的可能性，拟对10万欧元以下的存款征税3.0%，对10万欧元以上存款征税12.5%。
“塞浦路斯的消息可能明显对欧元产生一些负面影响，因担心欧元区二线国家资本外逃，但若处理得当，应不会引发银行挤兑现象蔓延，”澳新银行资深策略师Brian Martin表示。
“我们不认为这会导致欧元区持续出现银行挤兑现象，因塞浦路斯是一个特例。”
目前他建议卖出欧元兑瑞郎、日圆和英镑，并出售欧盟二线国家债券。
他指出，二线国家债券利差扩大将是塞浦路斯协议导致恐慌蔓延的一个先期迹象。(完)
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路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。