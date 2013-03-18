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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 09:51 BJT

东京汇市： 欧元急跌而日圆上涨，因塞浦路斯纾困条款引发担忧

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2893      1.3074       -1.38       -2.28      1.3194
 美元/日圆                            94.74       95.24       -0.52       +9.22       86.74
 欧元/日圆                           122.13      124.56       -1.95       +6.70      114.46
 美元/瑞郎                           0.9441      0.9387       +0.58       +3.12      0.9155
 英镑/美元                           1.5088      1.5113       -0.17       -7.16      1.6251
 美元/加元                           1.0243      1.0193       +0.49       +3.25      0.9921
 澳元/美元                           1.0346      1.0404       -0.56       -0.45      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8223      0.8272       -0.59       -0.72      0.8283
 澳元/日圆                           98.020      99.160       -1.15       +8.75      90.130
 新西兰元/日圆                       77.900      78.800       -1.14      -44.68     140.820
 英镑/日圆                           142.93      143.97       -0.72       +1.50      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2574      1.2576       -0.02       +0.27      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 李春喜/王洋/李婷仪/石冠兰/李爽; 审校 张涛/丁琦/李婷仪/程琳)

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