纽约汇市：美联储声明发布后美元兑日圆走强，欧元反弹

* 美联储声明发布后，美元兑日圆跳升至日高

* 欧元兑美元从四个月低位反弹

* 塞浦路斯寻求与俄罗斯达成贷款协议

路透纽约3月20日 - 美元兑日圆周三走强，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定将继续执行大规模宽松货币政策，点燃对美国经济复苏的乐观情绪。

欧元兑美元从四个月低位反弹，因对塞浦路斯将出现金融崩溃的忧虑缓解，该国请求俄罗斯提供新贷款。

美联储表示，将继续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的计划，尽管对此举可能造成的风险的忧虑与日俱增。美联储表示，失业率仍然过高，财政政策的“局限性有所增加”，这里可能是指政府的大规模减支行动。

美联储美声明公布之初，美元兑日圆削减涨幅，兑欧元进一步走低。但美元很快逆转走势，兑日圆触及日高，因美国股市攀升。

“这对风险意愿有利。股市将因美联储继续执行超宽松货币政策而受益，”纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk表示，“政策声明中没有任何迹象显示美联储的政策立场发生改变。”

股市上扬通常会打压日圆，因投资者借入低收益的日圆，投资于回报较高的资产。日本央行将进一步放宽政策的前景进一步增加了日圆作为融资货币的吸引力。

根据路透数据，美元兑日圆 攀升至日高96.03日圆，最新报95.91日圆，日内上扬0.8%。

欧元兑日圆 攀升1.3%，报124.18日圆。澳元和英镑兑日圆均上扬0.9%。

目前，欧洲的动荡局势再度恶化。塞浦路斯要求银行在下周前继续关闭，因在议会拒绝欧盟救助条件后，政府正在忙于制定新的计划。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，尽管美联储承诺继续执行宽松货币政策从根本上来看对美元不利，但应有助于美国经济复苏。

“由此导致的美国资产价格攀升应继续刺激对美元的需求，”他说，“另外，欧元区的不确定性不断增加，使其与美国不断改善的经济基本面形成鲜明的对照，应有助提升美元作为对冲海外政治和经济动荡工具的吸引力。”

欧元兑美元 攀升0.5%，报1.2947美元，从周二触及的11月底以来最低1.2843美元反弹。

分析师称，市场预期欧洲领导人将最终找到解决塞浦路斯危机的方案，且投资者注意到，西班牙和意大利公债市场未显示出震荡的迹象，欧元因此受益。