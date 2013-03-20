纽约汇市：美联储声明发布后美元兑日圆走强，欧元反弹

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 美联储声明发布后，美元兑日圆跳升至日高
* 欧元兑美元从四个月低位反弹
* 塞浦路斯寻求与俄罗斯达成贷款协议
路透纽约3月20日 - 美元兑日圆周三走强，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定将继续执行大规模宽松货币政策，点燃对美国经济复苏的乐观情绪。
欧元兑美元从四个月低位反弹，因对塞浦路斯将出现金融崩溃的忧虑缓解，该国请求俄罗斯提供新贷款。
美联储表示，将继续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的计划，尽管对此举可能造成的风险的忧虑与日俱增。美联储表示，失业率仍然过高，财政政策的“局限性有所增加”，这里可能是指政府的大规模减支行动。
美联储美声明公布之初，美元兑日圆削减涨幅，兑欧元进一步走低。但美元很快逆转走势，兑日圆触及日高，因美国股市攀升。
“这对风险意愿有利。股市将因美联储继续执行超宽松货币政策而受益，”纽约梅隆银行高级汇市策略师Michael Woolfolk表示，“政策声明中没有任何迹象显示美联储的政策立场发生改变。”
股市上扬通常会打压日圆，因投资者借入低收益的日圆，投资于回报较高的资产。日本央行将进一步放宽政策的前景进一步增加了日圆作为融资货币的吸引力。
根据路透数据，美元兑日圆 攀升至日高96.03日圆，最新报95.91日圆，日内上扬0.8%。
欧元兑日圆 攀升1.3%，报124.18日圆。澳元和英镑兑日圆均上扬0.9%。
目前，欧洲的动荡局势再度恶化。塞浦路斯要求银行在下周前继续关闭，因在议会拒绝欧盟救助条件后，政府正在忙于制定新的计划。
Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，尽管美联储承诺继续执行宽松货币政策从根本上来看对美元不利，但应有助于美国经济复苏。
“由此导致的美国资产价格攀升应继续刺激对美元的需求，”他说，“另外，欧元区的不确定性不断增加，使其与美国不断改善的经济基本面形成鲜明的对照，应有助提升美元作为对冲海外政治和经济动荡工具的吸引力。”
欧元兑美元 攀升0.5%，报1.2947美元，从周二触及的11月底以来最低1.2843美元反弹。
分析师称，市场预期欧洲领导人将最终找到解决塞浦路斯危机的方案，且投资者注意到，西班牙和意大利公债市场未显示出震荡的迹象，欧元因此受益。
部分策略师表示，欧洲央行周二做出的将在规例允许的情况下向塞浦路斯的银行提供流动性的承诺也扶助提振欧元。(完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市