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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 12:53 BJT

东京汇市：日圆兑美元上涨但涨幅有限，市场等候日央行新领导层讲话

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2945    1.2932     +0.10     -1.89    1.3194
 美元/日圆                      95.89     96.01     -0.12    +10.55     86.74
 欧元/日圆                     124.12    124.19     -0.06     +8.44    114.46
 美元/瑞郎                     0.9448    0.9450     -0.02     +3.20    0.9155
 英镑/美元                     1.5116    1.5095     +0.14     -6.98    1.6251
 美元/加元                     1.0247    1.0259     -0.12     +3.29    0.9921
 澳元/美元                     1.0373    1.0374     -0.01     -0.19    1.0393
 新西兰元/美                   0.8268    0.8223     +0.55     -0.18    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.490    99.610     -0.12    +10.38    90.130
 新西兰元/日                   79.280    78.970     +0.39    -43.70   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     144.94    145.00     -0.04     +2.93    140.82
 澳元/新西兰                   1.2545    1.2604     -0.47     +0.04    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 程琳/兰秀娟/杜明霞/许娜; 审校 王洋/隋芬/石冠兰/田建华)
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